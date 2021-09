Pomeriggio 5, Barbara D'Urso stravolge il format: "Mai più". Il taglio e il sospetto a Mediaset

Francesca D'Angelo 06 settembre 2021 a

a

a

Dimenticatevi le chiacchiere alla Grande fratello, il gossip e gli scoop da cronaca rosa. Da oggi - per la precisione, dalle 17.35 - va in onda su Canale 5 un nuovo Pomeriggio 5 che, al salotto disimpegnato, preferisce il mordente di politica, inchieste e breaking news. La rete ammiraglia ha infatti chiesto a Barbara d'Urso un cambio di passo e lei, da buona aziendalista, ha obbedito: si è rimessa a lavorare, a testa bassa, per confezionare un pomeridiano che fosse più in linea con le attuali esigenze d'ascolto. A occhio, sembra che la nostra abbia fatto decisamente le cose in grande. Come vedrete infatti oggi, il programma ha letteralmente mutato pelle: la sigla è diversa. Lo studio è diverso. E pure la grafica.

Uomini e Donne, l'ex Daniele Interrante sconvolgente: chi è la sua nuova fidanzata | Guarda

«Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque», ha spiegato la d'Urso in una recente intervista rilasciata a Sorrisi e canzoni tv. Così, visto che la televisione è soprattutto immagine, ha pensato bene di marcare il nuovo corso fin dalla prima inquadratura. Ma veniamo ai contenuti. Pomeriggio 5 si dividerà in due parti. Nella prima, Carmelita si collegherà con i suoi inviati sul campo per raccontare, in presa diretta, i temi caldi della giornata. Dunque, si spinge sul valorizzare le risorse di Videonews, la testata giornalistica sotto la quale rientra Pomeriggio 5. Nel secondo blocco, invece, a parlare saranno gli ospiti: ospiti, non opinionisti. Anche questa figura sembra infatti aver fatto il proprio corso (e meno male...) e verrà sostituita da personalità, in studio o in collegamento, che non saranno fisse.

Pomeriggio 5, Barbara D'Urso pronta a tornare: come sarà dopo il restyling

«Fare informazione è un grande privilegio e una grande responsabilità», ribadisce la d'Urso che, tra l'altro, intende portare avanti le proprie battaglie personali: se ci sarà un elemento di continuità rispetto al passato, sarà la tendenza a trasformare in approfondimenti quei temi sociali cari alla conduttrice e al pubblico, quali la lotta al femminicidio e all'omofobia; la denuncia delle violenze nelle casedi riposo o gli omicidi stradali. A questo punto vi starete chiedendo di cosa, in soldoni, si parlerà oggi. Giusto. I temi saranno sostanzialmente due: il primo è figlio della pandemia e, oggi come oggi, non può che essere l'estensione del Green Pass con tutto quello che il dibattito sulla certificazione comporta. Ergo, si discetterà pure dell'obbligatorietà della vaccinazione. Dopodiché, si entrerà nel merito della vita del territorio, in questo caso milanese: al centro, il rogo che ha distrutto il grattacielo di Milano, lasciando senza casa molte persone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.