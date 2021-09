Chi l'ha visto, la confessione di Federica Sciarelli: "In futuro dovrà succedere", panico in Rai e tra i suoi fan

09 settembre 2021 a

a

a

E si torna ancora a parlare di lei, di Federica Sciarelli, in particolare del suo possibile addio a Chi l'ha visto?, lo storico format in onda su Rai 3 che la vede al timone dal 2004 e che però, spesso e volentieri, la diretta interessata ammette di voler lasciare. Insomma, ha voglia di voltare pagina. Eppure quel momento ancora non è arrivato.

"Prendono le impronte? Devi dirgli questo". Denise, intercettazione-choc: il tassello che mancava

Ora, però, la Sciarelli è tornata a spaventare i suoi fan e quelli della trasmissione, parlando nuovamente dei suoi progetti e delle sue speranze per il futuro. Intervistata dal rotocalco DiPiù, ha ammesso che la possibilità di lasciare Chi l'ha visto? esiste: "Se lascio la trasmissione? Ad andarmene ora proprio non ci penso", ha premesso. Salvo poi a stretto giro di posta aggiungere: "Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti".

"Gridava chiusa nell'auto. E al suo fianco...". Denise, la lettera anonima: ci sono nomi e cognomi, svolta decisiva?

Dunque, la Sciarelli ha confessato di aver valutato l'ipotesi di mollare, di essere anche stata vicinissima a farlo, ma poi fu convinta a rimanere. Dunque, la conduttrice spiega come Chi l'ha visto? le abbia permesso di entrare in contatto con il dolore delle famiglie colpite da diversi drammi: "Conoscendo da vicino le persone che cercano i propri cari, a volte ci divento amica. Ho un bel rapporto con la mamma di Elisa Claps", ha spiegato Federica Sciarelli. "Ormai questo programma è diventato una seconda famiglia per me", ha concluso con una grossa rassicurazione a tutti i suoi fan.

Libero De Rienzo morto, Federica Sciarelli in lutto e redazione di Chi l'ha visto sconvolta: chi era suo padre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.