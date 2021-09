Sangiovanni scoppia in lacrime al Seat Music Awards: "Il mondo...". Carlo Conti costretto a intervenire

10 settembre 2021 a

Momenti emozionanti al Seat Music Awards, dove Sangiovanni è stato costretto a fermarsi sul palco. Il cantante arrivato in finale ad Amici è stato assalito dalla commozione. Immediato l'intervento di Carlo Conti. Dopo la performance con Malibu, Vanessa Incontrada ha consegnato il premio nelle mani di Sangiovanni che si è sciolto in una valle di lacrime. Il conduttore gli ha così messo una mano sulla spalla e lo ha incoraggiato.

"Questo è amore, il mondo ha bisogno di amore - ha commentato una volta ripreso -. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso". Qualche giorno fa il cantante era stato oggetto di un commento tutt'altro che al miele da parte di Fabrizio Corona. "Se fossi stato un artista - era stata la frecciata dell'ex re dei paparazzi - non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare".

Una critica arrivata dopo lo sfogo di Sangiovanni: "Parliamo del discorso Giulia. Io e Giulia inconsciamente abbiamo vissuto dentro a quel programma insieme, vicini. Abbiamo iniziato a provare un sentimento inconsciamente, nel senso che non ci saremmo mai aspettati quello che è venuto dopo, abbiamo vissuto insieme io facevo del bene a lei e lei a me. Ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente eh, ma perché prima di tutto siamo due artisti".

