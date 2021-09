Estate in diretta, Roberta Capua sbianca: "Ma sei stupido?". Imbarazzo per la battuta di Semprini

10 settembre 2021 a

"Sei stupido?". La battuta di Gianluca Semprini imbarazza Roberta Capua. I due conduttori dell'Estate in diretta hanno terminato la loro esperienza, sicuramente lusinghiera a giudicare dagli ascolti sempre eccellenti del contenitore pomeridiano estivo di Rai1. Una coppia inedita: lui giornalista di grande esperienza, lei rientrata in tv da protagonista dopo una lunga assenza e alcune semplici comparsate. Non è ancora chiaro cosa la Rai abbia in serbo per loro per la prossima stagione, ma nel frattempo possono godersi le meritate ferie (tardive) con tanta soddisfazione.

Per salutare l'ex Miss Italia, Semprini ha improvvisato una gag in studio. "Non so se sono stato alla tua altezza…", ha spiegato avvicinandosi alla Capua e tirando fuori un piedistallo. "Per tutta l’estate sono stato dieci centimetri sotto di te!". Il riferimento è all'altezza della statuaria conduttrice napoletana, che a quel punto ha risposto per le rime prima di esplodere in una fragorosa risata. Quindi ha spiegato: "Sei stato sotto di me di dieci centimetri in altezza, ma sopra per professionalità e garbo. Sei stato veramente il partner ideale".

Il tempo dei saluti è un misto di gioia e nostalgia. "E’ stata un’estate lunga, piena di cose e di avvenimenti che abbiamo raccontato con semplicità - si è congedata la Capua -. Vi abbiamo fatto compagnia con i nostri toni e i nostri modi". "E voi da casa ci avete seguito in tanti", ha salutato Semprini a un passo dalle lacrime per l'emozione.

