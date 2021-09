In Onda, Concita De Gregorio si presenta così in studio e David Parenzo si scatena: "Da gattona"

11 settembre 2021 a

Segneranno un'edizione di In Onda gli occhiali indossati in tutte le puntate da Concita De Gregorio. La conduttrice di La7 per l'ultima puntata, quella del 10 settembre, ha invece deciso di non indossarli. Il motivo è con ogni probabilità la trovata di uno sketch assieme al collega David Parenzo. Quasi ai titoli di coda la De Gregorio insieme a Parenzo si preparano a salutare i telespettatori dopo la lunga estate insieme.

Al loro posto ci sarà Otto e Mezzo con Lilli Gruber. Ed ecco che verso la fine la giornalista tira fuori i nuovi occhialetti sexy da sotto il tavolo. "Belli, da gattona", interviene subito il conduttore che sta al gioco. Poi la De Gregorio ride divertita per la battuta. E quando poi alla fine è davvero il momento di salutarsi non si trattiene e parte anche il gesto: la mano alzata, aggressiva, che sembra imitare più la pantera che una "miciona".

Infine, prima di salutare i telespettatori, parte la clip con il meglio della trasmissione estiva e quando si torna in studio la De Gregorio sorride ancora affermando "torniamo presto". Ma il collega sembra non cogliere il messaggio: "Ci rivediamo?". Chissà. Di certo il duo non ha resistito a piccoli discussioni o frecciatine durante il programma.

