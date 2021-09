Scherzi a Parte, "Al Bano Carrisi ridotto così". Clamoroso: come lo mostrano su Canale 5, mai visto prima

14 settembre 2021 a

a

a

Un ritorno col botto, per Enrico Papi e il suo Scherzi a Parte, tornato su Canale 5 lo scorso 12 settembre. Per Papi un ritorno a Mediaset dopo una lunga assenza, con gli ultimi anni trascorsi a Tv8. La prima puntata dello storico format ha raccolto il 21,3% di share, un risultato clamoroso, ben al di sopra di quelle che erano le aspettative di Canale 5.

Scherzi a parte, Enrico Papi partenza con il botto. Le polemiche? Occhio a questi numeri: a Cologno brindano

E ora, ecco filtrare le anticipazioni sulla seconda puntata di Scherzi a Parte, dove tra le vittime degli scherzi ci saranno niente meno che Al Bano Carrisi e Mario Giordano. E si apprende anche che, forse per la prima volta da anni e anni a questa parte, vedremo Al Bano senza cappello e - letteralmente - in mutande. Giordano, invece, dovrà fare i conti con qualcuno che gli occuperà casa.

"Cambia mestiere". Andrea Roncato premiato a Venezia? Tutte balle: come lo umiliano, reazione drammatica

Ma non solo. Tra le vittime dei tranelli Mediaset ecco anche Federica Pellegrini, la Divina fresca di addio al nuoto dopo le olimpiadi di Tokyo 2020. Per la Pellegrini, lo scherzo sarà pesantissimo. Qualche indiscrezione è trapelata su Tv Sorrisi e Canzoni, a cui Enrico Papi ha anticipato: "Lei l’abbiamo coinvolta con il suo fidanzato, si è spaventata e infuriata parecchio, le abbiamo distrutto la macchina", ha fatto sapere. Insomma, auto distrutta: non ci resta che vedere in che modo...

Gola profonda in Rai: "Resterete senza parole", una pazzesca novità per la Carlucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.