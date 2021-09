Ore 14, clamoroso scivolone della regia: "L'hanno fatta a pezzi loro". Gelo in studio, cosa appare sullo schermo di Rai 1

14 settembre 2021 a

a

a

Torna Ore 14, il programma di Rai 2 condotto da Milo Infante, ha iniziato la nuova stagione con il caso Saman Abbas. Sulla ragazza pakistana scomparsa a Novellara dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato il conduttore ha annunciato grandi novità. Una rivelazione inedita che sarebbe dovuta rimanere anonima. Almeno prima dell'errore commesso dalla regia. Mentre il conduttore spiegava la delicatezza della testimonianza richiedeva di omettere l’identità del protagonista e ogni riferimento spazio-temporale, in sovraimpressione compariva la dicitura: "Parla il fratello: ‘Li ho sentiti, l’hanno fatta a pezzi loro’".

"Sei ore in Procura", lo scoop di Milo Infante sul caso di Denise: chi hanno interrogato

Una svista modificata subito dopo, quando al posto del fratello è comparsa la scritta "un congiunto". Nella puntata del 13 settembre Ore 14 ha dato ampio spazio anche a un altro caso di cronaca: la scomparsa di Denise Pipitone. Lo stesso Infante si è fatto portavoce di una raccolta fondi che servirà a sostenere le ricerche di Denise, scomparsa nel 2004.

Denise Pipitone, "non sono un mostro": Ghaleb sotto torchio sei ore, la verità dopo un mare di menzogne?

"Abbiamo fatto una promessa a Piera Maggio - ha poi precisato -. Non andremo più sotto casa sua, perché ci rendiamo conto che dopo 17 anni Piera Maggio e Pietro Pulizzi sono distrutti, sono sfiniti anche da una pressione mediatica che non conosce sosta (…) Per colpa nostra non possono mai affacciarsi al balcone o aprire le finestre di casa perché hanno una telecamera sotto".

"A me questo non lo dice". Del Debbio fuori controllo, il pakistano lo accusa e lui lo sbrana: "Può andare a casa sua"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.