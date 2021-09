Storie italiane, "ecco il sesso": confessione di Veera Kinnunen, scoop di Eleonora Daniele

Francesco Fredella 16 settembre 2021 a

Tutto in diretta. Rigorosamente su Rai 1, dove va in onda Storie italiane ed Eleonora Daniele porta a casa un'altra bomba: Veera Kinnunen di Ballando con le stelle svela il sesso del bebè. La Kinnunen, lo ricordiamo, è stata ospite di Ballando con le Stelle in rappresentanza delle donne in dolce attesa che si sono vaccinate contro il Covid-19. Ma la Daniele, cintura nera delle interviste, ne ha approfittato per chiedere il nome del bebè in arrivo.

"Siamo indecisi fra due nomi, volevo vederlo com’è fatto e deciderà lui come si chiama”, dice la ballerina che fa riferimento al fidanzato, Salvatore Mingoia. La loro storia d'amore va avanti dal 2020 e negli ultimi mesi con uno scatto tenerissimo è stata ufficializzata la storia d'amore. Adesso la famiglia sta per allargarsi ed è una delle notizie più belle di questi ultimi mesi.

Veera Kinnunen è in attesa di un maschietto proprio come Ornella Boccafoschi, che non sarà nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle. Ma un'altra grande assenza è data da Raimondo Todaro, che non ci sarà: a quanto pare, secondo alcuni rumors, dovrebbe sbarcare ad Amici, il talent della concorrente Maria de Filippi arrivato alla 21esima edizione.

