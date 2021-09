I soliti ignoti, "ma che lavoro fai?": Sandra Milo fuori controllo, Amadeus disperato

17 settembre 2021 a

a

a

Attimi di gelo su Rai 1, nell'ultima puntata de I Soliti Ignoti condotta ovviamente da Amadeus. Ospite nella serata di giovedì 16 settembre, ecco Sandra Milo, accolta in studio con l'applauso del conduttore. La Milo dunque ha ricordato come non fosse la sua prima partecipazione al format, ma ai tempi lo studio non era vuoto a causa delle restrizioni dovute al Covid.

Barbara Alberti, cosa spunta a I Soliti Ignoti: "Adesso vi spiego", Amadeus costretto a bloccare tutto

Poi, via con la puntata. E con le gaffe della mitica Milo. Ad un certo punto, infatti, voleva porre una domanda ad uno degli ignoti: vietatissimo dal regolamento. Così Amadeus la fera giusto all'ultimo e Sandra Milo spiega: "Volevo chiederle se per la sua professione usa l'inchiostro".

"Tua moglie Giovanna mi ha detto certe cose...". Prego? Jonathan senza censura, Amadeus balbetta: gelo siderale

Ma non è tutto. A strettissimo giro di posta la mitica Sandra Milo incappa in un secondo scivolone. Nonostante il precedente stop di Amadeus, ecco che ad un certo punto si rivolge ad un concorrente, al quale chiede: "Hai un lavoro fisso?". E ancora gelo. Domanda che però, ovviamente, non ha ricevuto risposta. E così via, the show must go on: alla fine, Sandra Milo è arrivata all'ultimo gioco de I Soliti Ignoti con in palio 25.500 euro. Ma niente da fare: non ha indovinato l'ignoto, niente 25mila euro in beneficenza. Ci si riproverà, senza di lei, questa sera, venerdì 17 settembre.

"Perché, pensi?". Clamoroso: Amadeus umiliato dalla moglie su Rai 1, gelo in famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.