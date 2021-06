I soliti ignoti, Amadeus umiliato dalla moglie: "Perché, pensi?". Clamoroso su Rai 1, gelo in famiglia

02 giugno 2021 a

a

a

Curioso cortocircuito "tutto in famiglia" a I soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai 1. Già, perché l'ospite-vip e detective della serata era niente meno che sua moglie, Giovanna Civitillo. Obiettivo del gioco, anche in questo caso, devolvere il montepremi al Centro Astalli.

"Vatti a disinfettare subito". Sangue in studio: tira fuori la sciabola ma finisce malissimo: Amadeus e pubblico sconvolti

Puntata frizzante, che inizia con una serie di gag tra moglie e marito. "Noi siamo congiunti, possiamo stare vicini. Però oggi gioco al buio pure io, non guardo le risposte così non carpisci niente dal mio viso", afferma Amadeus. E Giovanna, con una risata: "Ma a me puoi aiutare". A quel punto il conduttore la riprende: "Fai la concorrente".

E addirittura, di fronte a un ignoto, pur di non aiutarla Amadeus afferma: "Non ti dico a cosa sto pensando". E lei: "Perché, pensi?". Il marito colpito e affondato. Tanto che, piccato, Amadeus risponde: "Uè che dici? Vedete come mi tratta? Immaginate a casa".

"Facciamo sesso, ma in questo modo": proposta indecente ad Amadeus, sconcerto su Rai 1

Dunque si arriva alla fase finale el gioco, in cui la Civitillo usa tutti gli aiuti a disposizione e arriva a giocare per un montepremi di 30.800 euro. Ma purtroppo non riesce ad azzeccare il parente misterioso. Di questa puntata de I soliti ignoti, insomma, ci resterà il feeling e le gag tra marito e moglie.

"Io non perdo soldi". Vedete la faccia di Amadeus? Lo sconvolgente gesto di Orietta Berti, mai accaduto prima su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.