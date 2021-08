Ilary Blasi, bikini "inesistente" sullo yacht a Ponza: occhio al Lato B

17 agosto 2021 a

Ilary Blasi si gode le vacanze in barca insieme al marito, l'ex capitano della Roma Francesco Totti. Negli scatti pubblicati dalla conduttrice e showgirl emerge il grande amore che lega la coppia: i due stanno insieme da una vita, ben 16 anni di matrimonio, senza contare il periodo di fidanzamento. A bordo di uno yacht nelle acque di Ponza, Ilary e Totti appaiono più affiatati che mai: si lasciano andare anche a baci davvero appassionati.

La conduttrice, tra l'altro, si fa vedere sexy e luccicante nel suo mini bikini, mettendo in mostra nelle storie di Instagram un fisico super scolpito. A bordo dello yacht posa come una vera e propria diva, con il mare azzurro che le fa da sfondo. Distesa sul ponte della barca, Ilary si concede al sole e sfoggia un lato B perfetto, messo in risalto dal bikini in lurex blu, come sottolinea TgCom24.

Nel frattempo Totti è sempre al suo fianco, innamorato come agli inizi. I due hanno postato la stessa foto sui social. Uno scatto in cui si vedono i loro volti in primissimo piano, con l'ex calciatore che in didascalia ha scritto: "Io e te". Poche parole che però dicono molto. Ma se marito e moglie con le parole non si sbottonano molto, con le effusioni invece non sembrano avere freni.

