Verissimo, sconcertante confessione di Marcell Jacobs: "Io e Nicole ci sposiamo. Ma...", cose mai viste

Un super-ospite per Silvia Toffanin alla prima puntata stagionale di Verissimo in onda oggi, sabato 18 settembre, su Canale 5: niente meno che l'eroe olimpico azzurro dei cento metri, Marcell Jacobs, il quale si presta a un'intervista a cuore aperto. Parlando di Tokyo 2020, spiega: "Devo ancora capire quello che è successo. Ho realizzato un sogno che avevo da bambino. Grazie alla mia mental coach ho compreso che, oltre alle gambe, andava allenata anche la testa".

Poi, però, una rivelazione spiazzante sul suo futuro di coppia con Nicole Daza, la sua compagna. Jacobs svela che si sposeranno: "Abbiamo già scelto la data, il 17 settembre 2022 che è il compleanno di Nicole, anche se non le ho ancora fatto la proposta". Stupita la Toffanin: insomma, si sposeranno ma ancora lui non le ha chiesto la mano. Fatto peculiare.

E ancora, a Verissimo l'atleta parla delle emozioni condivise con Giamarco Tamberi, oro nel salto in alto: "Lui per me è sempre stato un punto di riferimento, è un’icona dell’atletica italiana e ha dimostrato che anche i momenti più difficili si possono superare. Quell’abbraccio tra noi è stato un momento di grande felicità. Dopo tutte le delusioni che abbiamo passato alla fine siamo saliti sul tetto del mondo", spiega l'uomo più veloce del mondo.

Non poteva mancare una battuta sulla sua rivalità con Filippo Tortu, tema molto chiacchierato dalle Olimpiadi in poi: "È normale che ci sia una sana competizione sportiva. Filippo per me ha sempre rappresentato un grande stimolo, era il più veloce in Italia e riusciva sempre a battermi. È una rivalità positiva perché ci sprona a dare sempre di più. Ma se non fossimo stati un gruppo non avremmo vinto l’oro nella staffetta 4X100", taglia corto Jacobs.

