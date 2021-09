Belen Rodriguez, Antonino quasi irriconoscibile dopo l'incidente: "Due costole incrinate", la foto che stupisce i fan

07 settembre 2021 a

a

a

Piccolo incidente per Antonino Spinalbese. Il compagno di Belen Rodriguez si è mostrato in una foto rilanciata da Gossip.it a petto nudo e subito l'occhio dei fan è caduto sulla sua forma fisica. Il parrucchiere ha infatti perso ben 6 chili. Il motivo? Due costole incrinate. Spinalbese potrebbe infatti essersi infortunato durante un allenamento. L'imprevisto lo ha costretto a fermarsi per trenta giorni causandogli, così, una notevole perdita di peso.

"La seconda dose non la fa". Cecilia Rodriguez, l'attacco di panico per il vaccino: parole inquietanti

Intanto, in attesa di tornare a praticare sport, il ragazzo si sta dedicando interamente alla piccola Luna Marì, figlia avuta dalla showgirl argentina. La Rodriguez è tornata infatti al lavoro. Per lei non sono stati mesi semplicissimi quelli dopo il parto. La modella non era riuscita a registrare Tu si que vales ed era stata costretta a tre flebo al suo ritorno in albergo.

Belen, il colpo basso di Signorini. "Fonti certe": chi andrà al GfVip, come la metteranno alla berlina

A raccontarlo era stata la stessa Belen nelle sue stories di Instagram. "Sono appena tornata in hotel ma non sono stata bene - aveva ammesso - Ho fatto tre flebo, perché era disidrata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare, domani speriamo di riuscire a fare Tu si que vales". Ora però è in perfetta forma e ha ripreso a pieno ritmo i suoi impegni.

"Sai quante ne ho contate?". Belen Rodriguez umiliata dal figlio: ecco cos'ha trovato sul suo smartphone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.