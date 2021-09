Tu si que vales, sconcerto e scandalo: il concorrente con Rudy Zerbi sui genitali (e lo mostra)

19 settembre 2021 a

Attimi di tensione a Tu si que vales, il mitico format di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e tornato in onda ieri, sabato 18 settembre. Come sempre, ecco tra i giudici Rudy Zerbi, insieme a Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Ma si diceva, attimi di tensione. Già, perché introducendo la sua performance, un concorrente ha affermato: "Farò questo numero e Rudy Zerbi mi salverà la vita".

Scontati gli attimi di gelo. E la De Filippi, per stemprare la tensione, ecco che replica. "Non so come possa fare Rudy Zerbi a salvargli la vita". Nel dettaglio, il numero prevedeva una serie di balestre con il grilletto collegato a bottiglie d'acqua che si riempivano una volta aperto un rubinetto. E il concorrente stava al centro di un bersaglio, bendato, per schivare le frecce sentendo soltanto il suono dell'aqua. Numero in effetti pazzesco.

Ed ecco che Rudy Zerbi, effettivamente, ha "salvato" il concorrente: una freccia indirizzata verso i suoi genitali è stata infatti fermata da una fotografia dello stesso Rudy Zerbi opportunamente "piazzata" a copertura delle zone intime. Insomma, dalla tensione si è passati alla burla, in un batter d'occhio...

