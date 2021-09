Uno Mattina in Famiglia, tensione tra Tiberio Timperi e Monica Setta: "Dietro non si vede nulla", "Sei troppo scontato"

20 settembre 2021 a

a

a

Clima gelido a Uno Mattina in Famiglia, il programma condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi su Rai 1. Tra i due presentatori, cui quest'anno è stata affiancata Ingrid Muccitelli, si percepiva una certa tensione, come notato anche dal sito di Davide Maggio. Già quest'estate, infatti, i conduttori si sono scambiati delle battute al vetriolo, ammettendo di non stimarsi a vicenda. E durante la trasmissione la coppia ha dato fin da subito l’impressione di non avere chiarito le proprie divergenze. Ci sono state infatti varie frecciatine che non sono passate inosservate ai telespettatori.

"Dopo la morte di mio padre...". La dolorosa scoperta di Timperi che ha cambiato la sua vita: un racconto da brividi

Come riporta Davidemaggio.it, in studio Tiberio e Monica, oltre ad accavallarsi e a parlarsi sopra, sono spesso usciti “dal copione” per sottolineare i loro diversi punti di vista. In un caso, per esempio, Timperi non ha volutamente preso parola perché “tacevo in attesa che le donne, giustamente, all’insegna del politicamente corretto prendessero la parola”. In un altro, invece, la Setta è intervenuta a gamba tesa in una risposta che il collega ha dato all’ospite Monica Giandotti.

Quando l'ospite ha detto di non ambire a nessun altro programma al di fuori del suo, Unomattina, Timperi sarcasticamente le ha detto: "Troppo democristiana questa risposta, Giandotti, troppo”. A quel punto è intervenuta la conduttrice che, sorridente ma anche infastidita, ha detto: "Io ci credo perché la conosco”. Il gelo tra i due è venuto fuori anche alla fine della puntata, quando la Setta ha invitato tutti a stare davanti al video per seguire la prima puntata di Domenica In. “Anche perché dietro non si vede nulla”, è intervenuto ironicamente Tiberio. Subito gelato dalla collega: "Battuta troppo scontata".

Monica Setta, la foto in bikini della giornalista: così a 57 anni, pazzesca | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.