Storie italiane, Maria Teresa Ruta e lo stupro subito 30 anni fa: "Dissero: con questa ci divertiamo. Avevo i jeans, ma...". Racconto horror

La vita di Maria Teresa Ruta "invalidata dalla violenza sessuale" subita trent'anni fa. Ospite di Storie italiane su Rai1, da Eleonora Daniele, la conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ripercorso la vicenda più drammatica della sua vita. "Tutto è iniziato con un tentativo di furto riuscito ovviamente", ha spiegato ancora visibilmente commossa l'ex moglie di Amedeo Goria e mamma di Guenda Goria. "Poi hanno detto: 'Con questa ci divertiamo'. Alle mie urla non è arrivato nessuno perché era una zona isolata. Io posso semplicemente dire che non ci si riprende mai, la mia vita è stata invalidata da questa violenza".

L'orrore di quella notte la Ruta l'aveva già rivelato, con grande coraggio e forza d'animo, mentre era nella casa di Cinecittà, per lanciare un messaggio ai tanti telespettatori del reality di Canale 5. Dalla Daniele, ha fornito altri dolorosi dettagli: "Avevo dei jeans molto stretti e mi sono difesa come un leone, è stato difficile togliermeli. Però che non si chieda mai più ad una donna come era vestita in una situazione del genere, è una domanda che ti annulla. Erano altri tempi e non c’è lo studio che c’è adesso, ma io avevo paura di dare un dispiacere ai miei genitori".

Passano gli anni ma le dinamiche psicologiche, purtroppo, sembrano non cambiare mai: molte donne, vittime, hanno il timore di passare da colpevoli non solo presso l'opinione pubblica, ma pure nella più ristretta cerchia di amici e familiari. "Bisogna assolutamente denunciare, senza vergogna".

