Striscia la Notizia, avete notato che... Veline senza precedenti: il dettaglio che fa impazzire gli italiani

L'inizio della nuova stagione di Striscia la Notizia su Canale 5 ha incollato tanti italiani alla televisione. In molti hanno commentato in maniera entusiasta la performance non solo dei due nuovi conduttori, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, ma anche delle due nuove veline, Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. Le due ex ballerine di Amici hanno subito conquistato il pubblico. "Belle e brave, promosse”, hanno scritto infatti diversi utenti su Twitter.

“Comunque le nuove Veline Talisa e Giulia per me sono approvate. Più brave a ballare di quelle di prima”, ha commentato qualcun altro, tirando in ballo Shaila e Mikaela, protagoniste degli ultimi quattro anni di Striscia. A far impazzire i telespettatori, però, è un dettaglio in particolare: le due ragazze sono amiche da tempo. Una fan ha scritto: "Per la prima volta hanno scelto una coppia che lo era già nella vita! Già colleghe, sono amiche da tempo, si definiscono sorelle e vivono insieme. Un altro punto di forza per queste strepitose ballerine”.

Qualcun altro invece ha sottolineato: "Se Calcaterra-Reato hanno dichiarato di non essere mai andate d’accordo e Cioni-Frasca di aver perso ogni contatto appena finito Striscia la notizia, queste veline non saranno 'amiche per contratto'. Un valore aggiunto che mancava dai tempi di Costanza e Federica”. La stessa Talisa, infatti, aveva rivelato al Corriere della Sera il suo rapporto di amicizia con la collega: "Non solo abbiamo già lavorato assieme, ma abbiamo anche vissuto assieme per qualche mese. Abbiamo riso, pianto, litigato, fatto pace. Tutto. Per questo siamo state piacevolmente stupite dal fatto che ci abbiano scelte in coppia. Fare un’esperienza come questa con una sorella rende tutto diverso”.

