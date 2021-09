Otto e Mezzo, lo schiaffo di Pier Luigi Bersani a Luca Morisi: "Per la droga? No, per cosa si deve scusare"

29 settembre 2021 a

Si parla di Luca Morisi a Otto e Mezzo su La7. Ma soprattutto delle ripercussioni che le indagini sull'ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini possano avere sulla Lega. Interpellato da Lilli Gruber anche Pier Luigi Bersani. In collegamento l'esponente di Articolo Uno commenta così: "Morisi non si deve scusare per quanto accaduto ora ma per tutto quello che ha fatto in passato". Il riferimento è alla creazione della comunicazione social del leader del Carroccio che ha portato la Lega a scalare le vette dei sondaggi.

"Ci deve essere un rapporto tra politica e morale, bisogna capirlo", conclude mentre Tommaso Montanari applaude. La frecciata di Bersani è legata alla contrarietà della Lega alla legalizzazione delle droghe e alla battaglia del partito contro il suo uso. Morisi, infatti, è stato indagato per cessione e detenzione di droga anche se le indagini sono ancora in corso.

E infatti i familiari continuano a ribadire che l'ex spin doctor non ha commesso alcun reato: "Nessuna violenza, nessuna costrizione, nessuna certezza sull'origine del flacone con il liquido, nessun quarto uomo: le parole del giovane intervistato da alcuni quotidiani confermano che Luca Morisi non ha commesso reati e ora è vittima di una campagna mediatica guardona e di pettegolezzi di un ragazzo che cerca pubblicità o soldi facili".

