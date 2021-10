Star in the Star, "come"? Ilary Blasi non sa chi sia il suo ospite in studio: una scena raggelante

Francesco Fredella 01 ottobre 2021 a

a

a

Non appena Claudio Amendola, durante l'ultima puntata di Star in the star, fa il nome di Deborah Iurato accade di tutto. Ilary Blasi, la conduttrice del programma di Canale 5. va in tilt. Ed in studio cala il gelo, anzi l'imbarazzo. Andiamo per gradi. Si esibisce la maschera di Lady Gaga e la giuria - composta da Amendola, Marcella Bella e Pucci - devono dare un giudizio ed esaminare chi si nasconde dietro quell'esibizione. Amendola fa il nome: Deborah Iurato. Ma la Blasi sembra andare in tilt, come se non avesse capito chi fosse la Iurato.

Ilary Blasi in camerino: occhio a queste immagini. "Flop di ascolti a Mediaset?" Lei reagisce così | Guarda

“Come?”, risponde la moglie di Francecso Totti. Una scena imbarazzante, ma ci pensa Marcella Bella a stemperare la tensione. “Claudio, non puoi fare una domanda a Lady Gaga, non ti può rispondere“, domanda la Bella. “Io c’ho il vuoto cosmico”, puntualizza ‘lady Totti’. Ma ai telespettatori, sempre molto attenti, non sfugge questo particolare. E sui social accade di tutto.

Possibile che la Blasi non sappia chi è Deborah Iurato? Si tratta della nata ad Amici di Maria De Filippi. Originaria di Ragusa, classe 1991. Ha trionfato nel talent di Canale5 nel 2014. "In questo lungo periodo ho cercato e ricercato me stessa, provavo a scrivere qualcosa che mi appartenesse e sentivo il bisogno di trovare la mia dimensione dimenticandomi di tutto il resto. A volte ci perdiamo per ritrovarci, cerchiamo sempre di liberarci dal peso delle cose quando invece basterebbe solo seguire il ritmo giusto per vibrare", aveva raccontato a FanPage in una recente intervista.

Star in the Star chiude? Ilary Blasi umiliata da Fabrizio Corona: occhio a questo cerchietto rosso, odio lampante | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.