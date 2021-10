Tale e quale show, Malgioglio contro Alba Parietti: "Deve andare dritta all'inferno"

Francesco Fredella 02 ottobre 2021 a

Cristiano Malgioglio torna ad attaccare Alba Parietti, che a Tale quale show stavolta imita Patty Pravo. Parole di fuoco, senza sconti: “Io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare un elettrocardiogramma. Tutto per colpa di questa esibizione. E poi se io fossi Patty Pravo domani ti andrei a denunciare. Lasciami parlare, questo è un mio parere".

E ancoa: "Ci troviamo davanti a un personaggio straordinario e posso dire quello che penso davvero?! E allora fatemelo dire che non mi è piaciuta. Il concetto è che domani l’andrei a denunciare subito se fossi Patty. Lei ha cantato Il Paradiso, ma per me deve andare dritta all’inferno“. Nei giorni scorsi erano tornati a litigare quando Alba ha imitato Damiano dei Maneskin.

Loretta Goggi, invece, fa i complimenti alla Parietti, e dice: “Devo fare i complimenti ad Alba Parietti perché ha fatto un bellissimo lavoro. A me è piaciuta molto stasera. Mi è piaciuto tanto anche il trucco che ti hanno fatto. Le truccatrici sono state davvero bravissime, come sempre ovviamente. Quindi brava sia per la somiglianza estetica che vocale. Quando ti lasci un po’ pitturare – perché non ci sono molte protesi – il risultato è positivo. Sulla voce e l’imitazione sei promossa“.

