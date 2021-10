Star in the star, "Loredana Bertè è stata la mia amante": la bomba-vip che fa calare il gelo in studio

08 ottobre 2021 a

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, giovedì 7 ottobre, piombiamo su Canale 5 per la penultima puntata di Star in the star, lo sfortunato programma condotto da Ilary Blasi e per cui Mediaset ha stabilito una chiusura prima del tempo.

Riavvolgiamo il nastro e ascoltiamo le dichiarazioni di Andrea Pucci, il quale ha spiazzato tutti, commentando l'esibizione di Loredana Bertè: "È stata la mia amante", ha affermato. Poi si è compreso che l'intento era ironico, ma lì per lì si è fatto un balzo sulla poltrona.

Dunque, nel corso della puntata, la convincente esibizione della finta Lady Gaga, che ha incantato pubblico e giudici. Tra questi, Claudio Amendola, il quale con un pizzico di orgoglio ha provato a ricordare come "puntata dopo puntata cresce", il riferimento è all'imitazione di Lady Gaga: "È forte, mi piace come canta, come si muove", ha aggiunto.

Dunque, le parole della Blasi, che conferma quanto detto da Amendola: "È entrata proprio nel personaggio, anche durante le prove canta in inglese". Infine, le la finta-Mina, anch'essa convincente, tanto che Marcella Bella ha affermato: "So quanto sia difficile la sua vocalità. Devo dire che fra Lady Gaga e Mina c’è una bella lotta". Da par suo anche lo stesso Andrea Pucci mostra di aver cambiato idea: "Questa sera l’aspetto sensuale della prestazione mi ha accattivato", ha concluso.

