Striscia la Notizia, "Giorgia Meloni cambia nome dopo l'inchiesta": addio Fdi? Come si chiamerà il suo partito

Nella puntata di venerdì 8 ottobre, Striscia la Notizia ha mandato in onda la sua rubrica “Che satira tira” che raccoglie alcune delle prese in giro politiche più in voga nel corso dell’ultima settimana. Dalle elezioni amministrative fino alle inchieste su Luca Morisi e su Fratelli d’Italia, il tg satirico di Canale 5 - ideato da Antonio Ricci e condotto dalla coppia inedita formata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani - non ha risparmiato nessuno.

Soprattutto i leader del centrodestra, che si ritrovano sotto pressione a causa degli ultimi avvenimenti. In particolare Gene Gnocchi a Quarta Repubblica ha affondato il colpo sul partito di Giorgia Meloni: “Questa vicenda dell’inchiesta ha colpito profondamente la Meloni, che ha dovuto cambiare il nome di Fratelli d’Italia. Te lo faccio vedere in anteprima, si chiamerà così: Parenti alla lontana d’Italia”. Per quanto riguarda invece Matteo Salvini, immancabile l’imitazione al citofono, stavolta realizzata da Ubaldo Pantana per Quelli che il lunedì: “Ci potrebbe far entrare cortesemente? Ci hanno segnalato una cosa sgradevole, ci hanno detto che lei è interista”.

Ovviamente Striscia la Notizia ne ha avuto anche per il centrosinistra, e in particolare per il Partito democratico. Lo ha fatto affidandosi ancora a Gene Gnocchi: “I risultati delle elezioni sono un problema per il Pd perché aveva già organizzato l’analisi della sconfitta e adesso non sa cosa fare”.

