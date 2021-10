Verissimo, la madre che sconvolge Silvia Toffanin: "Aveva previsto la sua morte. Sul suo pc...", come è possibile?

11 ottobre 2021 a

Ospite di Verissimo la mamma di Carlo Acutis, il primo giovane Santo. Nello studio di Canale 5 la signora Antonia Salzano ha ripercorso con Silvia Toffanin il calvario del figlio, morto a 15 anni a causa della leucemia. "Ho trovato un video in cui aveva predetto la sua morte", ha esordito la donna commuovendo la conduttrice. "Ho trovato nel suo PC un video in cui predice la sua morte, diceva che quando arrivi a pesare 70 chili sei destinato a morire. E così è stato".

Ma non è l'unica premonizione. Carlo in vita disse alla mamma: "Morirò perché mi si romperà una vena nel cervello". Esattamente quanto accaduto. La signora Salzano si è detta fiduciosa che "in Paradiso: la morte non è un addio ma soltanto un arrivederci. Penso che andrò in Purgatorio, ma spero che lui verrà a trovarmi dal Paradiso". Acutis infatti era molto religioso.

"Aveva una grandissima vocazione per l’eucarestia ed è sempre stato altruista, tutto quello che faceva lo faceva in nome di Gesù", ha confermato la donna nella puntata andata in onda sabato 9 ottobre. Parole che hanno fatto piangere la conduttrice, quasi ammutolita di fronte a una storia così straordinaria e alla grande forza dimostrata da mamma Salzano.

