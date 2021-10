Striscia la Notizia, disastro a La7: mentre Matteo Bassetti parla, un brutale rutto. Sapete chi è stato?

12 ottobre 2021 a

Imbarazzo a Tagadà. Nel programma di La7 di sottofondo si sente l'impensabile. In collegamento con la conduttrice Tiziana Panella Matteo Bassetti. L'infettivologo del San Martino di Genova parla quando a un certo punto si sente qualcosa. A raccontarlo è Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. "Siamo arrivati a un punto in cui abbiamo rosicchiato e rosicchieremo ancora", dice Bassetti mentre si sente qualcosa che si lascia andare a un'emissione brusca e rumorosa di aria proveniente dallo stomaco.

Insomma, un rutto di qualche sconosciuto. Un fuoriprogramma che lascia di stucco la Panella mentre l'esperto non si accorge di nulla e continua a parlare. "C'è qualcuno che oltre a rosicchiare ha pure digerito", commenta Vanessa Incontrada. Poi la stoccata: "Simili uscite sarebbero più adatte a un altro programma... L'Aria che tira".

Come dare loro torto. In tv non è la prima volta che accadono inconvenienti di questo tipo. Soprattutto con il proliferare - causa Covid - di collegamenti da casa. Spesso e volentieri si vedono parenti parlare o passare dietro alle spalle dell'intervistato senza che si accorga, ma anche scene ben peggiori. Come dimenticarsi le gaffe commesse da chi crede di avere audio e video spenti. E invece non è così.

Qui il servizio di Striscia su Bassetti

