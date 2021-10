Striscia la Notizia, sangue in vendita al bancone: la macelleria degli orrori (e un grave pericolo)

12 ottobre 2021 a

a

a

Una scoperta disgustoso. A Striscia la Notizia Jimmy Ghione ha trovato alcune macellerie che vendono il sangue animale in piena vista sul bancone. Una pratica illegale e che rappresenta un vero pericolo per la salute, come ci spiega il Dott. Francesco Giardina di Coldiretti. Come si vede nel servizio andato in onda su Canale 5 lunedì 11 ottobre il sangue viene venduto in una busta. "Assolutamente molto grave, un pericolo per la salute pubblica invitiamo tutti a non acquistare questi prodotti", tiene a precisare Giardina.

Vittorio Brumotti sfregiato. "Sequestro-lampo", un risvolto pesantissimo dopo l'aggressione alla troupe di 'Striscia'

E ancora: "Ci sono normative molto complicate e dettagliate sulla gestione di questi prodotti, ma ci sono anche autorità che devono controllare". A quel punto l'inviato del tg satirico di Antonio Ricci si reca nelle macellerie dove si vende il sangue. Morale? Quasi tutti fingono di non sapere nulla, per poi promettere di non venderlo più".

"Giovanna Botteri in vacanza", dalla (costosissima) sede cinese della Rai arriva questa roba: la scoperta di 'Striscia'

Qualcuno però non la prende bene. "Lei le riprese dentro i banchi non le può fare", grida un uomo della macelleria. E ancora: "Dentro al banco non può riprendere, perché è privato". A quel punto arriva la replica di Ghione: "Ah, e invece vendere il sangue sì? Lo scandalo non è il loro che vendono sangue ma il nostro che riprendiamo".

"Quei soldi hai intenzione..." e giù botte. Clamoroso a Striscia: l'inviata e la troupe aggrediti dall'Imam di Bari

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.