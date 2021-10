Uomini e Donne, "fai la merenda". Gemma Galgani provoca e Tina Cipollari impazzisce: via dallo studio, caos dalla De Filippi

13 ottobre 2021 a

a

a

A Uomini e Donne, oggi mercoledì 13 ottobre, si registra uno scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tanto per cambiare, insomma. La Cipollari dopo aver appreso che nel programma avrebbe fatto il suo ingresso un cavaliere per la dama torinese, ha lasciato lo studio e non ha voluto sentire ragioni. Maria De Filippi, dopo aver invitato Tina a tornare nello studio della trasmissione di Canale 5, ha avvertito Gemma dicendole: “Non la provocare con questa cosa della merenda perché tra poco parte”.

"La cena la paga...". Umiliazione in studio dalla De Filippi: tra Michele e Isabella finisce male

La Galgani infatti aveva provocato l’opinionista dicendole: “Ti siedi? Adesso cominci a fare merenda”. La replica di Tina non si è fatta attendere: “Non è il mio compleanno. C’è qualcuno per la nonna oggi? Il tempo che entra e scappa”. Gemma dopo aver appreso da Maria De Filippi che un uomo è venuto a corteggiarla ha detto: “Non mi semba vero..non fanno in tempo a entrare che si buttano dalla passerella”.

"Non si vedono né si sentono". Per la De Filippi si mette malissimo: un accusa senza precedenti

Tina è stata irremovibile sulla sua scelta: “Fai come ti pare io sto qua!”, al punto che Gemma non ha avuto altra scelta oltre a quella di raggiungerla dietro le quinte del programma: “Ma ti sposti da lì? Deve entrare un signore per me. Vai a fare merenda”. Tina ha subito replicato a Gemma: “E’ andato già via. Non sarebbe il caso che lo aspetti dentro lo studio? Maria prendi provvedimenti“. Tina Cipollari si è poi seduta nella sua sedia e non ha perso tempo per interrogare il nuovo corteggiatore della dama torinese: “Già era venuto questo signore anni fa. E’ una vecchia conoscenza! Maurizio cosa ne pensi del seno nuovo di Gemma? Cosa ti colpisce di lei?”. Insomma l'atmosfera nel programma è sempre surriscaldata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.