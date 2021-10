Striscia la Notizia, Vanessa Incontrada fa il suo ingresso in studio vestita così: Siani e pubblico increduli

14 ottobre 2021 a

Vanessa Incontrada sorprende tutti. La conduttrice di Striscia la Notizia fa il suo ingresso nello studio di Canale 5 con un look alquanto sbalorditivo. "Dimmi cosa vuoi, cosa ti devo servire, cameriere, cameriere, cosa volete voi pubblico di Striscia?", afferma mentre si avvicina alla telecamera pronta per iniziare. La showgirl argentina ha lasciato i suoi sexy tubini per indossare un pantalone e una camicia.

Fin qui nulla di strano se non fosse che ha indossato anche un papillon. Un outfit che ha stupito il collega Alessandro Siani. "Non hai notato una cosa - dice la Incontrada -, righe qua e righe là". La conduttrice ha infatti mostrato a Siani che i suoi pantaloni, anche se di colore diverso, sono a righe come la sua camicia. "Mamma mia, siamo pronti per il rigatton", non può che commentare Siani avendo sempre la battuta pronta.

Poi a quel punto i due presentano gli argomenti del tg satirico di Antonio Ricci in onda il 14 ottobre: dal sorpasso della mozzarella sul camembert (il formaggio d'eccellenza francese), all'obbligo di esibire il green pass anche per i senatori fino all'ultimo volo della compagnia aerea Alitalia. Insomma, una serata ricchissima di servizio.

Qui la presentazione di Striscia la Notizia

