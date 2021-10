L'Eredità, "proprio non ci siamo": il crollo della campionessa, Insinna le dà il colpo di grazia

15 ottobre 2021 a

a

a

Una vera doccia fredda per la campionessa de L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1. "Stasera non ci siamo", tuona Flavio Insinna. Dopo due vittorie consecutive arriva la sconfitta e la delusione: alla ghigliottina Tiziana sbaglia andando completamente fuori strada. Flavio Insinna comunica alla campionessa, forse con un po’ di magone, che la risposta che l’avrebbe fatta vincere era invece un’altra rispetto a quella data. Flavio Insinna è molto dispiaciuto e così sfuma una vincita di 62.500 euro.

"O lei, o me". Rumors: diktat di Flavio Insinna ai vertici di Rai 1, quale testa ha fatto saltare

Il conduttore, ad un certo punto, fa il totale delle vittorie precedenti della campionessa de L’Eredità. “Per lei 35.000 euro totali”, dice. “Due ghigliottine consecutive già vinte, per un totale di 35.000 euro”. Ma dopo questa puntata va a casa praticamente a mani vuote. Un duro colpo. Nei giorni scorsi, sempre durante la puntata, Insinna parla di una città che resta nel suo cuore. “A Caserta ho fatto l’ufficiale. E’ un posto fantastico che porto nel cuore”, dice. Ma durante la puntata non mancano i colpi di scena.

Avete mai visto la nuova professoressa accanto a Insinna durante L'Eredità? Da togliere il fiato | Foto

Insinna legge la mail che il signor Fabrizio da Caserta gli invia. Il telespettatore scrive: “Flavio, l’altra notte ti ho sognato ma, nonostante tu mi stia simpatico, nel sogno abbiamo litigato”. “Sarà stata colpa della cena preparata da mia suocera!”. Flavio Insinna e le professoresse Samira e Ginevra scoppiano a ridere. Per Insinna, che durante l’estate ha condotto “Il pranzo è servito” si tratta di un bel momento professionale. Oltre a L'Eredità anche Don Matteo, dove è uno dei personaggi chiave. Il pubblico ha imparato ad apprezzare le sue doti da attore e presentatore. Un ottimo padrone di casa in Rai.

"Sbuffa". Telespettatori contro Insinna: scoppia il caos nella prima puntata de L'Eredità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.