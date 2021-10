L'aria che tira, Maria Teresa Meli ridicolizza la ragazza che delira sul vaccino: "Gomblotto! In cosa sei laureata?"

15 ottobre 2021 a

Con l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, scendono in piazza i manifestanti. Alcuni sono stati intercettati dagli inviati de L'Aria Che Tira su La7, dando inizio a veri e propri scontri con gli ospiti in studio. In particolare è una studentessa, Greta, a scatenare Maria Teresa Meli. Tutto è iniziato da alcune frasi pronunciate dalla ragazza: "Qui a Bologna gli studenti hanno avuto il coraggio di fare qualcosa che altri non hanno fatto, perché anche senza Green pass abbiamo diritto di fare una libera scelta".

Da qui la richiesta di Greta, ossia "non fare confusione e dividere il vaccino dalla certificazione verde. Ce la siamo sudata questa libertà". Ecco allora intervenire la firma del Corriere della Sera: "Se la sono sudata, noi non abbiamo fatto niente". Poi ancora la studentessa che prosegue: "Qua ogni giorno vengono riferite cose che non sono vere, messe per nascondere quello che in realtà si sa". "Ma cosa?", la incalza la Meli. "Quello che si sa è che una persona che ha voluto farsi il vaccino può contagiarsi, contagiare e ammalarsi. Dov'è allora la sicurezza?".

Immediata la replica della giornalista: "Che non muore. Tu che sei studentessa all'infinito come il tuo collega di prima, la sicurezza è che tu non muori e che tua nonna non muore. Banale, molto banale". Ma Greta non intende indietreggiare: "Lei può dire che questa cosa è vera?". "Scusami", urla indignata la Meli per poi proseguire: "Di che cosa parlate? E voi vi siete pure laureati". Infine la ragazza se ne esce con un: "Il vaccino non salva dal contagio. My body my choice". E la giornalista conclude con una battuta: "C'è il Gomblotto".

