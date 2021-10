Ballando con le Stelle, il dolore di Milly Carlucci: "Mi ha detto no", chi le sbatte la porta in faccia

16 ottobre 2021 a

"E' un lavoro complesso". Milly Carlucci, che sta per partire con la nuova stagione di Ballando con le Stelle su Rai 1 (oggi, sabato 16 ottobre), ha raccontato quanto sia difficile fare la selezione del cast. "Alcuni concorrenti li chiamo io. Altri si propongono o ci vengono proposti - ha detto la conduttrice in un'intervista a Tele Più -. Le modalità sono le più varie". La Carlucci, però, pare non abbia ancora deciso come vestirsi questa sera per la prima puntata del suo show. In ogni caso, ha confessato di provare una certa nostalgia per gli abiti da sirena che, però, la fanno sentire scomoda durante la diretta.

Ecco perché la presentatrice starebbe pensando di indossare dei pantaloni e magari di cedere al fascino degli abiti a sirena soltanto in qualche occasione. Tornando alla scelta dei partecipanti a Ballando, la Carlucci ha spiegato quali sono i criteri con cui vengono formate le coppie: si parte da altezza e aspetto fisico, ma anche l’età ha una certa importanza. A tal proposito la conduttrice ha detto: "Non puoi mettere un maestro giovane con un personaggio più grande. Altrimenti sembrerebbe il nipote”.

Ma non è tutto. Vengono fatti anche degli incontri preliminari per capire bene i personaggi: "Facciamo attenzione anche al carattere. Cerchiamo di fare l’abbinamento giusto in modo che anche da questo punto di vista risulti una coppia armonica”. Infine, ha fatto una confessione su tre dei concorrenti di questa edizione, Arisa, Al Bano e Fabio Galante: "Sono arrivate a compimento alcune storie iniziate tanti anni fa. Ho ricevuto dei no per tanto tempo e ora mi hanno detto sì. Li inseguivo da moltissimo tempo”.

