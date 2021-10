Domenica In, "pronto?". Telefonata in diretta di Mara Venier e telespettatore sconvolto: mai visto su Rai 1

16 ottobre 2021 a

Si scaldano i motori di Domenica In in vista della puntata in onda su Rai 1 domani, 17 ottobre, condotta ovviamente da Mara Venier, che torna in diretta dopo lo stop della settimana precedente dovuto alla nazionale. Tantissimi gli ospiti in studio e grande attesa per il gioco telefonico "Pronto, chi canta?".

Ma procediamo con ordine. Dalla mitica Zia Mara, infatti, ci sarà Al Bano Carrisi, reduce dalla prima puntata stagionale di Ballando con le Stelle, in onda questa sera su Rai 1. Il leone di Cellino, insieme alla Venier, rivedrà la performance di sabato sera, che verrà commentata in studio con Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini, altri due protagonisti dello show di Milly Carlucci.

E ancora, a Domenica In ci sarà anche Pippo Baudo, atteso a un duetto con Romina Perri sulle note di Felicità. Dunque, tra gli altri ospiti, ecco Pierpaolo Pretelli ma anche Miriam Leone, che presenterà il suo ultimo film, Marylin ha gli occhi neri, regia di Simone Godano.

Ma come detto in premessa, c'è grande attesa per il nuovo gioco telefonico, dal titolo "Pronto, chi canta?". Il gioco coinvolgerà alcuni ospiti in studio e anche il pubblico di casa, che riceverà, appunto, delle telefonate a sorpresa. Per quel che riguarda la cronaca, infine, si parlerà ancora del caso di Luana D'Orazio, morta a 22 anni sul lavoro: in studio la madre, Emma Marazzo, e il fidanzato, Alberto Orlandi.

