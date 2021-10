Verissimo, Samy Youssef: "Su quel gommone stavo per morire". A un passo dall'affogare, un racconto drammatico

16 ottobre 2021 a

“Con il gommone sono partito dall’Egitto, arrivato poi a 3 km circa dalla spiaggia in Italia ci hanno messo su alcuni piccoli gommoni per portarci a destinazione, ma purtroppo il mio si è bucato": un racconto straziante quello fatto dall'ex gieffino Samy Youssef nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Il giovane, infatti, è nato in Egitto ed è arrivato nel nostro Paese rischiando la vita.

Youssef ha spiegato di essere stato uno dei pochi a sopravvivere all'epoca: "Avevo perso la speranza, e quando sono arrivato sulla spiaggia sono scoppiato a piangere". L'ospite della Toffanin ha raccontato di essere rimasto cosciente per tutto il tempo, aggiungendo anche che il primo pensiero l’ha avuto per sua mamma: "La prima cosa che ho pensato quando sono arrivato era chiamare mia mamma". Poi ha aggiunto: "Se qualcuno mi ha salvato lì? No, nessuno…".

Continuando col racconto, l'ex gieffino ha detto che all'inizio erano in 60 su quel piccolo gommone, ma poi sono sopravvissute solo 20 persone, compreso lui stesso: "Solo noi 5 minorenni siamo stati accolti in Italia, gli altri 15 sono stati rimandati in Egitto", ha aggiunto. Il timore di Samy, come lui stesso ha raccontato, era quello di dare un altro dolore alla mamma, che ha già perso due figlie in modo drammatico in passato: "Avevo tanta paura che mi potesse succedere qualcosa. Mia mamma ha sofferto tantissimo nella sua vita,sono venuto in Italia perché volevo cambiare la loro vita".

