Tu si que vales, "ma vergognati". Rudy Zerbi-horror: palpeggia le parti intime del maestro, De Filippi lo incenerisce

Ed eccoci a Tu si que vales, varietà del sabato sera in onda su Canale 5. Puntata scoppiettante, ricca di colpi di scena e arricchita dalle consuete schermaglie. Uno degli highlights, la presenza in studio di un maestro di una disciplina orientale che lo ha aiutato a diventare insensibili a determinati colpi in determinate parti del corpo.

E il suddetto maestro prima si è fatto colpire dai suoi colleghi alla gola e alla pancia, per poi decidere di mostrare al pubblico come riesca a sopportare colpi forti addirittura alle parti intime. E a quel punto ecco "scendere in campo" Rudy Zerbi, il quale ha voluto tastare, palpeggiare, le parti intime del maestro per verificare che non avesse delle protezioni.

Un gesto assolutamente di dubbio gusto, che infatti è stato accolto con stupore e una punta di indignazione da Maria De Filippi, la quale ha esclamato: "Mi vergogno per te". Ma non è finita: il maestro infatti ha poi chiesto a Teo Mammucari di salire sul tatami per poi assestargli un forte calcio nelle parti intime. Mammucari ha accettato di farlo dopo molti minuti: prima uno "soft", poi uno più forte dato che il primo era troppo leggero. E, in effetti, il maestro non ha fatto nemmeno una smorfia.

