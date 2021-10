Scherzi a Parte, Elisabetta Gregoraci sconvolge in diretta Briatore: "Sto con Enrico Papi da due mesi"

18 ottobre 2021 a

Il ritorno di Scherzi a Parte con la conduzione di Enrico Papi sta producendo risultati soddisfacenti per Canale 5 e quindi per Mediaset, che incassa di buon grado il 15 per cento di share pur perdendo la prima serata contro Cuori, la nuova fiction in onda su Rai1 che è arrivata al 19,4 per cento. All’interno del programma condotto da Papi non è mancato uno scherzo in diretta a Flavio Briatore, nonostante la contrarietà della sua ex moglie.

Elisabetta Gregoraci era infatti presente in studio: a un certo punto il padrone di casa è riuscito a farsi dare il suo telefono, nonostante le resistenze della showgirl. “Neanche morta te lo do, a chi devi chiamare?”, ha iniziato a fare la Gregoraci, messasi sull’attenti. Alla fine però ha ceduto: una volta entrato in possesso del cellulare, Papi ha composto il numero di Flavio Briatore. “Gli faccio uno scherzo, gli dico che sono il tuo fidanzato”, ha detto all’ex gieffina, che ha provato a ribellarsi: “Ma lo sa che sono con te! No, dai che poi ti ammazza”.

Ma Papi è andato fino in fondo: dopo brevi convenevoli con Briatore, è andato dritto al punto. “Ma Elisabetta te l’ha detto che abbiamo una storia da due mesi?”, ha domandato. “No, non ancora”, è stata la secca risposta. “Te lo dico perché nell’intimità mi chiama Flavio e questa cosa mi dà un po’ fastidio”, ha controreplicato Papi. Il quale ha poi dichiarato lo scherzo, prima di far perdere le staffe a Briatore.

