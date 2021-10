CartaBianca, Mauro Corona picchia durissimo: "Chi merita di sopravvivere e i farabutti da punire"

20 ottobre 2021 a

CartaBianca, in onda su Rai 3 e condotto da Bianca Berlinguer, ha iniziato la sua trasmissione martedì 19 ottobre con la tradizionale apertura di Mauro Corona, il tutto con un collegamento precario per tutta la durata della conversazione tra la conduttrice e lo scrittore-alpinista che si trovava a Misurina, insomma non nella sua residenza di Erto. "L’esito delle elezioni? La gente non è stupida come si pensa: analizza, pesa, decide. Quando non c’è chiarezza le persone non si fidano." Questo pensiero di Corona sul recente esito dei ballottaggi.

Corona ha poi parlato anche degli attuali temi economici collegati alla manovra finanziaria che il governo Draghi sta preparando: "Mi dispiace che vogliano togliere il reddito di cittadinanza: va tolto ai farabutti che non ne hanno diritto. Purtroppo ci sono anche i 'furbetti' ma alcuni ne hanno bisogno per la sopravvivenza. Va lasciato a chi lo merita perché deve sopravvivere", ha chiarito facendo capire la sua opinione sulla legge tanto voluta dai grillini.

Infine un accenno all'attualità della cronaca rosa con un commento sul caso Ambra-Allegri: "Ammiro molto Ambra Angiolini per il suo comportamento bello e serio di accettazione della sorte. Si riparte ogni mattina da quello che resta. Raccogliamo i cocci e vediamo le cose buone", il pensiero conclusivo dello scrittore che ha voluto esprime la sua solidarietà all'attrice.

