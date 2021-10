Striscia la notizia, a Forum il "dito medio" ingessato. "Nell'intimità come ti piaceva", imbarazzo totale

21 ottobre 2021 a

Dito medio alzato davanti al giudice, a Forum. Situazione surreale in studio da Barbara Palombelli, con la signora Maria Rita che si presenta alla sbarra con una bizzarra fasciatura al dito medio. Il gesto è inequivocabile, anche se la diretta interessata assicura che non si tratta di un affronto all'autorità della legge. Irriverente, sì, ma involontario. E Striscia la notizia inserisce lo spezzone alla posizione numero sette della sua imperdibile rubrica "I nuovi mostri", con il meglio e il peggio della settimana televisiva italiana.

"Signori giudice, guardi, le devo chiedere per la mia posizione, sconveniente", esordisce la signora. "Non è il massimo", conferma la giudice. "Non è il massimo, però io soffro molto per un fatto di circolazione sanguigna e non lo posso abbassare". Si entra nel vivo, e la toga della Palombelli riconosce sconsolata: "Quindi ce lo dovremo tenere per tutto il dibattimento?".





Forum, dito medio e imbarazzo: guarda il video di Striscia la notizia

"Sì, così è a causa del signor Robertino", aggiunge con un sorriso malizioso Maria Rita. La regia inquadra un signore corpulento e imbarazzatissimo. Ma il peggio deve ancora venire: "La questione è che nell'intimità come ti piaceva farti chiamare Robertino, eh?". Si aprono squarci vietati ai minori. "Il rapporto è compromesso - chiosa fuoricampo Vanessa Incontrada, la conduttrice del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci -. Gli ha puntato il dito, medio, contro". E non solo.

