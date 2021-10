Uomini e Donne, crisi di nervi per Gabrio: "Tanto sono inutile". Lacrime e lascia il programma

21 ottobre 2021 a

"Mi sento bloccato ed è inutile che io stia qua": Gabrio ha annunciato così di voler lasciare Uomini e donne. Il corteggiatore, che si trovava nel dating show di Maria De Filippi, per il trono di Andrea Nicole, si è sfogato dicendo di non essere riuscito ad accettare il bacio tra la tronista e Ciprian. "L'avevo intuito. In esterna l'ho sentito freddo e distaccato. Faceva fatica ad avvicinarsi", ha detto allora Andrea Nicole.

Pur dicendosi dispiaciuta, però, la tronista non ha provato a far cambiare idea a Gabrio. "Per me il bacio è importante e aver visto il bacio con Ciprian mi ha spento qualcosa", ha spiegato ancora il giovane, che prima di lasciare lo studio ha abbracciato Andrea Nicole e le ha sussurrato una frase all'orecchio: "Scegli bene". Altri problemi sembrano esserci invece tra il tronista Matteo e la corteggiatrice Noemi.

"Sono dispiaciuto perché ti avevo chiesto di raccontarmi tutto", ha detto lui, accusando la ragazza di avergli nascosto cose importanti sul suo conto. "Mia sorella ha fatto una ricerca", ha raccontato Matteo. Poi ha rivelato di aver visto alcune foto di Noemi che non gli sono piaciute. La ragazza, infatti, ha posato tempo fa per la copertina di un album musicale. "L'artista è un mio amico, questa foto risale a tre anni fa e io non ho preso un soldo per queste foto", si è giustificata la 22enne.

