Pomeriggio 5, esplosione in diretta e panico in studio dalla D'Urso: frastuono e vetri rotti, poi il silenzio. Il video

Uno scoppio in diretta a Pomeriggio 5 ha spaventato Barbara D'Urso e i telespettatori. Mentre la conduttrice si apprestava ad annunciare un nuovo servizio e a far entrare i suoi ospiti in studio, ecco che si è sentito un forte boato, un rumore improvviso. "Cosa è successo?", ha chiesto prontamente la D'Urso, che poi si è guardata intorno per cercare di capire da cosa fosse dipeso quel frastuono. Intorno a lei solo silenzio, mentre tutti attendevano informazioni.

Dopo pochi istanti, però, il mistero è stato svelato. La conduttrice ha aggiornato i telespettatori dicendo: "Si è rotto un vetro, ma è tutto ok. Stiamo calmi". Il rumore, però, piuttosto forte, ha preoccupato tutti gli ospiti. "Siamo talmente pieni di energie positive che impazziscono anche i vetri", ha detto Barbara D'Urso, cercando di alleggerire la situazione. Nel frattempo, sono comparse attorno a lei le addette alle pulizie, pronte a ripulire lo studio dai pezzi di vetro sparsi sul pavimento. Così da poter andare avanti con la trasmissione.

A quel punto il programma è proseguito come se nulla fosse successo. Ma alla fine della puntata la D'Urso ha comunque voluto ribadire che tutto è finito bene, senza problemi per i presenti in studio, e ha ringraziato soprattutto coloro che si sono subito messi a disposizione per gestire l'emergenza in diretta tv.

