Che tempo che fa, Fabio Fazio fa il colpaccio (mondiale): l'ospite per stravincere gli ascolti

Altro colpaccio per Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. Il conduttore è riuscito a portare nel suo studio l'ennesimo ospite internazionale: si tratta di Ed Sheeran, noto e popolare cantante britannico. L'artista, vincitore di 4 Grammy, 6 Brit Awards e 7 Billboard Awards, presenterà in anteprima italiana il suo nuovo album, “=”, in uscita il prossimo 29 ottobre. In particolare, si esibirà live con il singolo “Bad Habits”, che ha ottenuto il doppio disco di platino in Italia ed è stato in vetta alla classifica inglese per ben 11 settimane consecutive.

Per Sheeran non si tratta della prima volta da Fazio: già quattro anni fa il cantante inglese era stato ospite di Che tempo che fa su invito del padrone di casa e di Luciana Littizzetto. E non è neanche la prima volta che il conduttore riesce a mettere a segno colpi di questo tipo: basti pensare che tra gli ospiti della trasmissione di Rai 3 ci sono stati anche l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e di recente il celebre regista americano Quentin Tarantino. Ma non solo, la lista degli ospiti di prestigio è lunga.

Qualche giorno fa, inoltre, si è parlato molto di Fazio per una frecciatina lanciata da Massimo Giletti durante la puntata di Non è l'Arena su La7. Dopo una mancata intervista al governatore della Campania Vincenzo De Luca, infatti, Giletti aveva detto: “Lo vedremo seduto da Fazio. Magari da Fazio darà la risposta su cosa sta succedendo". Il riferimento era all'inchiesta sulle cooperative sociali riguardante la città di Salerno.

