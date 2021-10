Striscia la notizia e i cinghiali a Roma, "io mi faccio il c***": cos'è andato in onda a Mattino 5

23 ottobre 2021 a

a

a

La sporcizia e l'invasione dei cinghiali a Roma hanno fatto letteralmente sbottare una signora del posto, intervistata da un'inviata di Mattino cinque. Lo sfogo, piuttosto colorito, è finito ne "I nuovi mostri", una delle rubriche più seguite e amate di Striscia la Notizia. "Un vox populi sopra le righe. Roma è sporca ma anche il linguaggio di questa signora non scherza", dice Vanessa Incontrada per introdurre il servizio.

Vanessa Incontrada entra in studio vestita così. Abitino fasciante, scollatura e... Striscia, che bomba | Video

A quel punto parte il racconto della signora: "Sono andata a prendere la bambina a scuola ed è uscita una squadra di cinghiali". "C'è spazzatura in giro? Può essere quello il motivo?", ha chiesto allora la giornalista. La replica della passante non si è fatta attendere: "Ma qua c'è di tutto, non solo spazzatura: ma chi pulisce? Io non vedo mai niente". La signora, poi, è passata ad attaccare chi si occupa delle pulizie nella Capitale.

Le veline accavallano le gambe. Sul bancone di Striscia, "roba da infarto" prima della diretta | Guarda

"Vanno là, puliscono la piazza, la lavano, mangiano un pezzo di pizza, si mettono al cellulare. Così si lavora?", ha proseguito la signora sentita da Mattino cinque. Poi lo sfogo inaspettato: "Io ho lavorato per 40 anni, mi sono fatta un cu** così. E loro?". Alla fine del servizio, la Incontrada ha commentato: "La situazione rifiuti a Roma è grigia e lei, per sdrammatizzare, ha usato un linguaggio colorito".





"I cinghiali a Roma? Io mi faccio il c***": guarda il video integrale di Striscia la notizia

"Come Angelina Jolie": ma riduceva le clienti così. Un orrore a colpi di botox | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.