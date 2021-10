Striscia la Notizia, la squallida truffa delle assicurazioni: "Ecco come rubano i vostri soldi"

23 ottobre 2021 a

a

a

Riccardo Trombetta ha scovato per Striscia la Notizia l’ennesimo sito di false assicurazioni online: si chiama Sconto Polizza, ed è gestito dai soliti furbetti di turno che approfittano della poca attenzione o della scarsa conoscenza della materia da parte di chi naviga sul web. E così il tg satirico di Canale 5 ha mandato in onda un servizio per mettere a conoscenza i propri telespettatori delle truffe in corso sulle assicurazioni.

"Pagare il canone su smartphone e tablet?". Tutto vero: Striscia imbarazza la Rai, una follia tutta italiana | Video

“Continuiamo a ricevere tante, troppe segnalazioni - ha dichiarato Trombetta - di persone cadute nella trappola di finte assicurazioni online. L’ultimo sito scoperto si chiama Sconto polizza”. Dopodiché l’inviato ha contattato a telefono uno degli autori della truffa, spacciandosi per un cliente: “Circa 120 euro, basta il libretto di circolazione da inviare sul numero di whatsapp”. Poi Trombetta è uscito allo scoperto: “La smettiamo con questa truffa delle finte assicurazioni? Quando trova un lavoro serio e smette di rubare soldi alle persone?”. In risposta ha ricevuto un sonoro “ma vaff***”.

Vanessa Incontrada e Siani sono due sosia? Striscia, una somiglianza impressionante | Video

Poi l’inviato di Striscia ha sentito Daniele Pistolesi, presidente dell’associazione vittime di truffe finanziarie: “Fate sempre molta attenzione perché recuperare i vostri soldi poi è molto difficile. Alcuni ci riescono, bisogna sporgere denuncia e fare il tentativo di richiedere il richiamo dei pagamenti fatti con bonifico bancario”.

Il lato segreto di Greta Thunberg. Altro che clima: come si "scalda" ballando: mai vista così | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.