Tu si que vales, Maria De Filippi perde la pazienza con Rudy Zerbi: "Sei un maiale dentro"

Battibecchi e punzecchiature si vedono spesso tra i giudici di Tu si que vales, in onda il sabato sera su Canale 5. Ieri, per esempio, è successo tra Maria De Filippi e Rudy Zerbi, che hanno discusso in maniera vivace dopo l'esibizione di Gaggi, Manuel e Francesco, tre giovani sportivi italiani. I due hanno parlato soprattutto della prestanza fisica dei tre concorrenti. Questi ultimi, tutti under 30, atleti e coach di verticalismo e calisthenics, si sono cimentati in una difficile performance fatta di prese, forza ed equilibrio.

I concorrenti sono piaciuti proprio a tutti, sia alla giuria che al pubblico. Zerbi, però, non ha potuto non notare la particolare attenzione che la conduttrice avrebbe riservato ai giovani. Così l'ha stuzzicata, facendola innervosire. "Non ti sento mai così entusiasta", ha ironizzato il giurato rivolgendosi alla De Filippi. A quel punto, allora, è intervenuto Gerry Scotti per cercare di capire cosa stesse succedendo tra i due.

"C'è che è un maiale - ha replicato la conduttrice spazientita - pensa che io sono entusiasta perché sono belli. Siccome è un maiale dentro, vede con gli occhi...". Zerbi però non l'ha neanche fatta finire di parlare e ha aggiunto: "Siccome non ti sento spesso entusiasta, ho pensato: 'Sarà mica perché sono anche tre gran pezzi di ragazzo?'". Poi ha svelato un retroscena sulla collega: "Lo dico perché lei, quando ha dell'entusiasmo, inizia a battere la manina così. Quando siete entrati lei già la batteva, prima che iniziaste il numero".

