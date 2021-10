Domenica In, Mietta no vax? Parla Guillermo Mariotto: "Vi dico come stanno le cose, lei mi ha autorizzato"

24 ottobre 2021 a

Mistero svelato: Mietta non è vaccinata. Il nodo è stato sciolto da uno dei giudici di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto, ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In su Rai 1. Ieri, durante il talent, si è scoperto che la concorrente era positiva e non poteva ballare. Selvaggia Lucarelli allora le ha subito chiesto se si fosse vaccinata, ma dall'altra parte non è arrivata nessuna risposta. Risposta che invece arriva adesso grazie a Mariotto.

“Mietta non è vaccinata. Il motivo? Non può per dei problemi di salute. Mi ha autorizzato lei a dire ciò”, ha rivelato Guillermo alla Venier. Tra gli ospiti della trasmissione della domenica c'era anche Pierluigi Diaco, il quale ha detto che è “inelegante” il fatto di giudicare una “persona senza sapere le ragioni che la spingono a non vaccinarsi”. “Le motivazioni che hanno portato Mietta a non farsi il vaccino – ha proseguito Diaco -, mi darà conferma Mariotto, sono personali e non condivise con i suoi genitori. Non voleva che questo aspetto trapelasse dalla tv”.

Guillermo alla fine ha detto: “Le motivazioni di Mietta sono anche mediche, lei non è una no vax”. A Domenica In, poi, si è parlato anche dell'atteggiamento tenuto da Selvaggia: secondo alcuni, la giornalista avrebbe dovuto augurarsi solo che tutti avessero il green pass e non il vaccino. Secondo altri, invece, è stata corretta. A criticare la giurata è stata Alessandra Mussolini, la quale ha raccontato che la Lucarelli, pur di non averla vicina, avrebbe spostato il suo camerino di cinque o sei posizioni. Carolyn Smith, però, ha smentito. E lo stesso ha fatto poco dopo la Lucarelli.

