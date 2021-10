Domenica In, Pierluigi Diaco interrompe Mara Venier: "Non è così", la replica è clamorosa

24 ottobre 2021 a

a

a

C'era anche Pierluigi Diaco tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio. In particolare, quando la conduttrice ha detto che il suo programma, Ti sento, è "un grandissimo successo", lui è subito intervenuto per correggerla: "Non è così, ma grazie. Va bene”. “Seguirti è sempre un piacere”, ha replicato allora Mara. Il programma di Diaco, che ha comunque apprezzato il tatto e la gentilezza della collega, va in onda su Rai2 in seconda serata il martedì (in replica il sabato) e poi tutti giorni su Rai Radio 2.

Mietta no vax? Guillermo Mariotto: "Vi dico come stanno le cose, lei mi ha autorizzato", mistero svelato a Domenica In

Tra gli ospiti della trasmissione oggi c'era anche Alessandra Mussolini, che ieri ha annunciato a Milly Carlucci che rimarrà a Ballando con le Stelle, nonostante gli screzi con Selvaggia Lucarelli. Pierluigi Diaco, nel prendere la parola, ha elogiato la Mussolini: “Mi ha colpito come il pregiudizio abbia preso di mira proprio lei. Ma ha dimostrato di saper fare benissimo la televisione. Grande senso dello spettacolo. I rosiconi che se la ricordano politica rompono le scatole”.

Romina Power e i corteggiatori: "Dopo Al Bano...". Verissimo, rivelazioni intime: Toffanin a bocca aperta

Nel corso del programma, comunque, si è parlato molto di Ballando con le Stelle, in onda ieri sera sempre su Rai 1. E in particolare ci si è soffermati sulla positività di una delle concorrenti, Mietta, che infatti ieri non ha potuto ballare e si è collegata con la Carlucci da casa.

"Due anni di depressione, ecco dove dormivo la notte". Flaza-choc, come si era ridotta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.