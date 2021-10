Domenica In, Diego Abatantuono spiazza Mara Venier: "Ci siamo sbronzati insieme a Milano, ti ricordi il dopo?"

24 ottobre 2021 a

Tra gli ospiti di questo pomeriggio a Domenica In non c'erano solo alcuni dei protagonisti di Ballando con le Stelle, Mara Venier ha avuto modo di intervistare anche un suo caro amico, l'attore Diego Abatantuono. Parlando con lui, la conduttrice ha raccontato un aneddoto curioso: "Mi ricordo una sbronza a Milano, avevo bevuto margarita. Mi ricordo che mi hai portata tu in albergo”. La replica dell'attore, però, ha spiazzato la Venier.

“Ma ti ricordi anche dopo? Lasciamo stare. Ne parlavo con tuo marito ieri sera. Io mi ricordo anche dopo”, ha replicato ironicamente Abatantuono, facendo scoppiare Mara dalle risate. Insieme a Diego, nello studio di Domenica In, c'era anche Frank Matano. I due, infatti, hanno parlato del film "Una notte da dottore", in uscita al cinema. Mara Venier, poi, ha scherzato sul fatto che Alberto Matano - altro suo ospite - e Frank hanno lo stesso cognome: “Frank è il figlio di Alberto Matano? Ma questo è uno scoop”. Ovviamente ci ha scherzato anche lo stesso Frank: “Sì, mi leggeva il tg da piccolo”.

Diego Abatantuono, poi, si è anche commosso durante l'intervista. Un evento raro per lui, ma è successo. L'attore si è emozionato quando Mara Venier gli ha mostrato le immagini dei suoi vecchi amici del Derby di Milano: “C’era un sacco di gente. Non c’è più nessuno. O meglio, ne sono rimasti pochi”.

