Pomeriggio 5, Amedeo Goria massacra la sua donna: "Non toccare mia figlia", raptus e gelo dalla D'Urso

Volano gli stracci tra Amedeo Goria e Vera Miales da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, su Canale 5, nella puntata di ieri, lunedì 25 ottobre. Il giornalista si è collegato da Roma mentre la sua compagna era in studio a Milano. Goria quindi racconta di aver rivisto Vera lo scorso weekend, dopo due mesi di lontananza perché dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip non erano riusciti a incastrare tutti gli impegni. Ma dopo il fine settimana romantico scopre che Vera ha rilasciato una intervista a Novella2000 nella quale attacca sua figlia Guenda.

"Dopo il chiarimento avuto venerdì con te, Vera, mi auguro che l’intervista sia precedente a quando ci siamo visti. Sono stato spiazzato, perché hai detto: ‘Guenda, smettila di tormentarci’. Io ho lavorato per la pace ma…", sbotta Amedeo. "Ho risposto ai tanti attacchi ricevuti", ribatte la Miales. Insomma, il clima tra i due è di tensione totale.

Quindi interviene il direttore di Novella2000, Roberto Alessi: "Confermo che l’intervista è stata fatta prima del chiarimento. Vera è stata diretta: 'Io lo amo, penso di essere amata. E quindi Guenda non deve intromettersi'". Ma Goria si infuria: "Se attacca Guenda e Maria Teresa Ruta, no. Loro per me vengono prima di tutti. Altrimenti si predica bene e si razzola male".

