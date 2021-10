Tagadà, Carlo Calenda umilia Giuseppe Conte: "Non so neanche se sia il leader del M5s"

26 ottobre 2021 a

"Giuseppe Conte? Non so neanche se sia lui il leader del Movimento 5 Stelle". Con una sola frase Carlo Calenda ha espresso tutti i suoi dubbi sulla nuova deriva dei grillini. Ospite a Tagadà su La7, il fondatore di Azione ha ricordato che l'ex premier ha dentro di sé diverse anime. "Durante il governo Conte io ero all'opposizione - ha spiegato l'ex esponente del Pd a Tiziana Panella -, non ho mai negato che ha dovuto affrontare una situazione difficile, ma non ha gestito tutto così bene".

Un altro problema è rappresentato dai Cinque Stelle: "Questi grillini cosa vogliono essere? Vogliono essere parte delle famiglie europee sostenendo il governo Ursula o vogliono essere sovranisti continuando a chiedere tutto gratis come i tamponi? Qua contano i fatti, non come uno si posiziona da se stesso". Il numero uno di Azione non risparmia il Movimento neppure sul reddito di cittadinanza: "Così com'è non va bene, è fatto male", tuona per poi elencare i punti deboli.

"Primo tra tutti privilegia i giovani rispetto alle famiglie numerose, poi ha un meccanismo per cui se trovi un lavoro integrativo al reddito non ti conviene per una questione fiscale. E infine ha politiche attive che vanno affidate al privato, perché quelle del governo funzionano male". Insomma, anche Calenda con il centrodestra e Italia Viva affossa il reddito grillino, che si è dimostrato essere alquanto fallimentare.

