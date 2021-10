Verissimo, Silvia Toffanin in lacrime: "Ti ha coperto col suo corpo", la morte tragica che la sconvolge

31 ottobre 2021 a

Eleonora Pedron ha messo a dura prova Silvia Toffanin, che non è riuscita a trattenere le lacrime per la storia drammatica raccontata dall’attrice e showgirl. La cui vita è stata segnata da alcune vicende tragiche, su tutte la morte della sorella Nives in un incidente stradale. “Tu avevi solo 9 anni quando tua sorella e tua madre furono coinvolte in un incidente stradale”, ha spiegato la padrona di casa di Verissimo, che quest’anno va in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio su Canale 5.

“Ricordo tutto - ha risposto la Pedron - non avevo ben chiaro cosa volesse dire andare in cielo. Non volevo vedere i miei soffrire e mi tenevo tutto dentro. Sono ricordi che non si possono cancellare, però quando penso a loro penso alle cose belle”. Infatti non solo la sorella Nives, l’ex Miss Italia ha perso anche il padre in circostanze drammatiche: era il 13 maggio 2002 quando la Padron e il padre rimasero coinvolti in un incidente stradale mentre rientravano da Milano.

Ad avere la peggio fu l’uomo, che non riuscì a sopravvivere: “Ti ha coperto col suo corpo per proteggerti” e a questo punto la Toffanin ha ceduto alle lacrime. “Mi ha aiutato molto al fede - ha confidato la Pedron - sono convinta che rivedrò Nives e papà, altrimenti non avrebbe senso la vita”.

