Rossano Rubicondi, "come ho saputo della morte di mio figlio": terrificante confessione del padre a Storie Italiane

La morte di Rossano Rubicondi, lo showman e sceneggiatore scomparso a soli 49 anni, si arricchisce di un nuovo drammatico e straziante capitolo. A parlare ora è il padre di Rossano, Claudio Rubicondi, intervenuto a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1. E ciò che rivela è un pugno nello stomaco: Paolo Rubicondi, infatti, spiega di aver saputo della morte di suoi figlio solo dalla telefonata di un giornalista.

Il punto è che i rapporti tra l'ex di Ivana Trump e la sua famiglia non erano dei migliori. E insomma, nemmeno sapeva che il figlio era morto. Con gli occhi lucidi, a Storie Italiane, Paolo Rubicondi spiega: "Siamo solo disperati. Lui con me parlava, anche se raramente, ma non mi aveva detto niente del tumore perché era sempre positivo". Insomma, nemmeno il padre e la famiglia sapevano del melanoma che ha ucciso Rossano Rubicondi.

E ancora, Paolo aggiunge: "Rossano lo chiamavo Boccio, che è il diminutivo di bocciolo. Non era in conflitto con me, ma con il fratello perché cercava di redarguirlo e gli diceva di non fare certe cose. Riccardo era più serio e posato, Rossano frequentava chiunque, non si domandava se erano donne, uomini e gay", ricorda commosso il figlio.

"Non è il momento di prendere rimproveri da nessuno", riprende Paolo. E ancora, rivela di aver sentito Ivana Trump: "Mi ha chiamato ieri e piangeva. Già la capivo poco perché non conosco l'inglese. L'avevo conosciuta a Roma, il nostro rapporto era ottimo. Una grande donna, lei era anche un po' mamma per lui", conclude Paolo Rubicondi in quello che è stato un momento di televisione davvero straziante.

