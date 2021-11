Striscia la Notizia, la velina Talisa Jade fa il nome: "Cos'ha fatto per me"

01 novembre 2021 a

Talisa Jade è una delle nuove veline di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5. Nonostante la giovane età, questa ragazza non è del tutto nuova al mondo della televisione, dove è stata introdotta in passato da Maria De Filippi nella scuola di Amici. La nuova velina bionda si è raccontata in un’intervista rilasciata al settimanale Voi insieme alla collega Giulia Pelegatti.

In merito alla formazione “mariana”, Talisa non ha potuto fare a meno di ringraziare una delle regine della televisione italiana: “Amici mi ha fatto crescere, mi ha dato più consapevolezza che quello che volevo fare potevo farlo. Potevo realizzare il mio sogno, l’ho capito anche quando in America ho lavorato con Selena Gomez, che è sempre stata un mio mito”. Adesso Talisa è felicissima di essere stata scelta per un programma così noto come Striscia la Notizia.

Il suo ruolo da velina è stato accolto positivamente anche in famiglia: “Mia mamma è rimasta senza parole, quasi non ci credeva. Mio padre era felicissimo, per lui le veline sono un mito e ora ne ha una in casa”. E per quanto riguarda il suo status sentimentale, Talisa ha dichiarato di essere single: “L’amore può attendere, sono concentrata sul lavoro”.

